Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на два дня

Возможны кратковременные остановки транспортного потока перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники.

С 26 по 28 августа движение транспорта по правой полосе тоннеля петербургской дамбы будет ограничено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале ФКП "Дирекция КЗС города Санкт-Петербурга Минстроя России".

Возможны кратковременные остановки транспортного потока перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Согласно регламенту, продолжительность таких остановок не должна превышать 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что с 26 августа на Витебском проспекте ограничат проезд.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга