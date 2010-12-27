Движение в нескольких районах Петербурга будет ограничено или закрыто

Ограничения будут введены с 14 по 16 декабря в трех районах города.

Накануте Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) объявила список городских локаций, где планируется закрытие или ограничение дорожного движения.

В субботу, 14 декабря 2019 года из-за размещения строительных лесов движение транспорта на "нечетном" участке Фуршатской улицы от Мелитопольского переулка до Потемкинской улицы будет ограничено – планируется капремонт исторического Дома Ф.И. Грянского. Работы должны завершить к апрелю 2020 года.

На "нечетном" участке Лиговского проспекта от Остропольского переулка до Рязанского переулка с 15 по 23 декабря будут продолжать ремонтировать газопровод, из-за чего движение автомобилей будет также ограничено.

В поселке Усть-Ижора будет закрыто движение транспорта на участке Шлиссельбургского шоссе от Воинского переулка до Славянской дороги с 15 по 29 декабря. Причиной этому стало производством работ по переустройству инженерных сетей. Объехать ремонт можно по Петрозаводскому шоссе, 18-му проезду, Социалистичнской улице и Славянской дороге.

Кроме того, на аналогичные две недели будет закрыто транспортное движение на участке Шлиссельбургского шоссе от улицы Бугры до улицы Пролетарской Победы, без учета перекрестка с улицей Труда. Объезд возможен с улицы Бугры, Пушкинской, Труда, Пролетарской Победы, Новой и далее по Пушкинской.

Движение по участку проспекта Непокоренных от Амурской улицы до Меншиковского проспекта будет ограничено с 16 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Это вызвано работами по прокладке газопровода в этом районе.

Кроме того, с 16 по 29 декабря на Васильевском острове будет закрыто движение транспорта на участке 24-й линии Васильевского острова от Среднего до Малого проспекта. Там будут реконструкировать теплосеть. Объехать район работ можно через Средний проспект ВО, улицу Шевченко, Малый проспект ВО или 18-19 линии ВО.

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Фото: Piter.TV