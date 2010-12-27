Автобусы изменят свои маршруты из-за хоккейных матчей на "Газпром Арене"

Игра начнется 15 декабря в 16:00.

Хоккейный матч между сборной России и Финляндии изменит движение автобусов, предупредила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

В воскресенье, 15 декабря, из-за игры перекроют движение по улице Рюхина и Яхтенной улице с 13:00 до 20:00. В связи с этим автобус №25 будет следовать от конечной остановки "Вазаский переулок" по действующей трассе до Морского проспекта, а далее - по Морскому проспекту, Рюхиной улице, Крестовскому проспекту и до конечной остановки "Крестовский проспект". В обратную сторону транспорт отправится по действующей трассе.

Автобус №134А поедет от остановки "Лахтинский разлив" до Яхтенной улицы, затем — по Яхтенной улице, улице Савушкина и далее до конечной остановки "Афонская улица".

Также изменятся маршруты "коммерческих" автобусов. Маршрутка № К-131: отправится от остановки "Станция Ручьи" по действующей трассе до Петроградской улицы, после этого — по Депутатской улице, Константиновскому проспекту до конечной "Рюхиной улицы". Маршрутки №№ К-132, К-232 будут объезжать от Яхтенной улицы по улице Савушкина, Беговой улице, а затем Приморскому проспекту, а № К-690 направят в объезд от Яхтенной ул. по ул. Савушкина, Туристской ул.

В пресс-службе комитета по транспорту посоветовали пользоваться станциями метро "Новокрестовская" и "Крестовский остров", чтобы добраться до стадиона.

Напомним, хоккейный матч Россия - Финляндия начнется 15 декабря в 16:00. Ранее "Зенит" пригласил петербуржцев на игру на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV