Футболисты "Зенита" пригласили петербуржцев на матчи "Русской классики"

В декабре на "Газпром Арене" пройдут две хоккейных игры.

Игроки "Зенита" пригласили петербуржцев на хоккейные матчи, которые пройдут в декабре на "Газпром Арене". Видео появилось на официальном канале команды в YouTube.

В ролике снялись нападающие футбольного клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун, защитник Братислав Иванович, а также бывший футболист и тренер молодежного состава "Зенита" Андрей Аршавин.

На стадионе хоккейные команды сразятся 15 и 19 декабря. Первый матч состоится между сборной Финляндии и России в рамках Кубка Первого канала, а второй — между СКА и ЦСКА в рамках КХЛ.

Видео: ФК "Зенит" / YouTube