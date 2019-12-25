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Движение троллейбусов по улице Седова восстановили раньше запланированного срока
Сегодня, 17:30
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nadezhda_sib

Движение троллейбусов по улице Седова восстановили раньше запланированного срока

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Движение восстановили с 19, а не 21 июля.

С сегодняшнего дня, 19 июля, в Петербурге восстановили движение троллейбусов №№14 и 16. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Теперь троллейбусы вернутся на участок движения у дома №9 по улице Седова. Дело в том, что из-за аварийных работ в канализационной сети на проезжей части там пришлось временно закрыть движение общественного транспорта. Работы завершили на несколько дней раньше срока. 

Также изменено движение троллейбусов из-за работ на теплосетях во Фрунзенском районе. 

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / VK 

Теги: аварийные работы, троллейбус, улице седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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