Движение троллейбусов по улице Седова восстановили раньше запланированного срока

Движение восстановили с 19, а не 21 июля.

С сегодняшнего дня, 19 июля, в Петербурге восстановили движение троллейбусов №№14 и 16. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Теперь троллейбусы вернутся на участок движения у дома №9 по улице Седова. Дело в том, что из-за аварийных работ в канализационной сети на проезжей части там пришлось временно закрыть движение общественного транспорта. Работы завершили на несколько дней раньше срока.

Также изменено движение троллейбусов из-за работ на теплосетях во Фрунзенском районе.