Движение троллейбусов по Кондратьевскому проспекту закрывается до середины июня

Изменения появятся в маршрутах четырех троллейбусов.

Четыре троллейбусных маршрута до середины июня изменят привычный путь из-за дорожных работ на Кондратьевском проспекте. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", работы на участке от улицы Жукова до проспекта Металлистов внесут изменения в поездки троллейбусов №3, 18, 38 и 43.

Пошагово на сутки будет перекрыто сначала движение от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера (11-12 июня), затем от улицы Жукова до площади Калинина и от площади до проспекта Металлистов (12-13 июня) и от площади до проспекта Маршала Блюхера (13-14 июня).

Троллейбус №3 поедет от конечной "Улица Маршала Тухачевского" по этой же улице, затем по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице и Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной и Потемкинской улицам, улице Чайковского, по Литейному проспекту и по привычному маршруту до конечной "Балтийский вокзал". 38-й троллейбус отправится от конечной "Светлановский проспект" по обычному пути до проспекта Мечникова, затем по проспектам Пискаревскому и Металлистов, Апрельской улице и Маршала Тухачевского до одноименной конечной.

Троллейбус №18 поедет от железнодорожной станции "Ручьи" по улице Руставели, далее по Пискаревскому проспекту и Маршала Блюхера, после по привычному пути до конечной "Площадь Академика Климова".

Больше всего изменений выпало 43-му маршруту:

Ранее мы писали, что три трамвая изменят маршрут до середины июня из-за работ на Среднеохтинском

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