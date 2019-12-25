Три трамвая изменят маршрут до середины июня из-за работ на Среднеохтинском

Ремонт путей пройдет на участке проспекта от улицы Могдагуловой до Красногвардейской площади.

Сразу три трамвая в Петербурге, №10, 23 и 39 изменили свои маршруты до 15 июня из-за работ на Среднеохтинском проспекте. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", на участке проспекта от Красногвардейской площади до улицы Могдагуловой 23 мая начали ремонтировать трамвайные пути.

Теперь трамвай №10 проследует от конечной "Трамвайный парк №3" по улицам Котовского и Чапаева, затем по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, улице Комсомола, Кондратьевскому проспекту и улице Жукова, после по Пискаревскому, Полюстровскому и Среднеохтинскому проспектам и завершит свой путь по Большой Пороховской улице до конечной "Бокситогорская улица". В то же время трамвай №23 будет ездить от конечной "Проспект Солидарности" по привычному маршруту до Заневской площади и Заневского проспекта, после по мосту Александра Невского, Амбарной и Херсонской улицам, затем по Синопской набережной и проспекту Обуховской Обороны до конечной "Невский завод".

Трамвай №39 до середины июня перестроится на постоянную трассу по следующему маршруту: конечная "Трамвайный парк им. Володарского", проспект Обуховской Обороны, Володарский мост, Народная ул., Дальневосточный и Новочеркасский проспекты и конечная "Станция метро "Новочеркасская"".

Ранее на Piter.TV: В метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1"

Фото: Piter.TV