Движение транспорта по проспекту Стачек ограничат на 4 месяца

Работы в Кировском районе будет вести "Водоканал Санкт-Петербурга".

Движение по проспекту Стачек ограничат на 4 месяца в связи с прокладкой водопровода. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения вступят в силу с 28 марта и будут действовать на участке от улицы Шведова до улицы Трефолева.

Кроме того, с 28 марта по 30 июня будет закрыто движение по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Там будет идти реконструкция инженерных сетей.

Движение на Курской улице от Тамбовской до Днепропетровской закроют с 29 по 31 марта из-за прокладки инженерных сетей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что с 25 по 30 марта в трех районах Петербурга ограничат движение.

Фото: Piter.tv