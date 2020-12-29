Движение транспорта по Соляному переулку ограничат из-за съемок фильма

Ограничения будут действовать 25 и 26 января.

Съемки художественного фильма "Адвокат Империи" ограничат движение в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

С 00:00 26-го января до 21:00 будет прекращено движение транспортных средств по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Пестеля. Там же нельзя будет останавливаться на авто в период с 08:00 25-го января до 21:00 26-го января.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по Парашютной улице ограничат до 20 февраля.

Фото: Piter.TV