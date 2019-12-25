Движение трамваев по Шлиссельбургскому проспекту перекроют до 11 июня

Этот участок трамвайных путей хотели закрыть еще в конце апреля, но работы отложили.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что движение трамваев по Шлиссельбургскому проспекту перекроют. Об этом сообщает пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Известно, что проезд будет закрыт с 05:00 22 мая до 05:00 11 июня. Причина — ремонтные работы.

В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" отметили, что из-за ограничений запустят по измененным маршрутам два трамвая. Например, трамвай №24 проследует от конечной станции "Трамвайный парк им. Володарского", а №27 начнет поедет от "Реки Оккервиль".

Ранее мы сообщали о том, что на площади Ленина высадили 16 тысяч цветов.

Фото:Piter.TV