Движение семи трамвайных маршрутов в Петербурге восстановлено после схода вагона с путей

Пассажиры снова могут пользоваться трамваями 16, 29, 25, 43, 45, 49 и 62.

В Северной столице восстановлено движение семи трамваев № 16, 29, 25, 43, 45, 49 и 62. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, что остановка общественного транспорта произошла после схода вагона с рельс на Московском проспекте. В качестве причины называют неисправность на путях. Пассажиры временно пересели на автобусы и троллейбусы.

Трамвайные маршруты стали снова доступны в 8:57.

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