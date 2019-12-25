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Движение семи трамвайных маршрутов в Петербурге восстановлено после схода вагона с путей
Сегодня, 10:37
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Движение семи трамвайных маршрутов в Петербурге восстановлено после схода вагона с путей

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Пассажиры снова могут пользоваться трамваями 16, 29, 25, 43, 45, 49 и 62.

В Северной столице восстановлено движение семи трамваев № 16, 29, 25, 43, 45, 49 и 62. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, что остановка общественного транспорта произошла после схода вагона с рельс на Московском проспекте. В качестве причины называют неисправность на путях. Пассажиры временно пересели на автобусы и троллейбусы. 

Трамвайные маршруты стали снова доступны в 8:57. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург предоставит Ленобласти субсидии на ремонт дорог, которые ведут к садоводствам

Фото: Piter.TV

Теги: восстановление движения, общественный транспорт, санкт-петербург, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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