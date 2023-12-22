Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел ночью 2 апреля на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи. Произошло обрушение 70 кубометров грунта на железнодорожный путь и контактную сеть. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.

Движение на участке организовано по одному пути в обе стороны. Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в угоне автомобиля.

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