  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:44
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути

0 0

Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел ночью 2 апреля на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи. Произошло обрушение 70 кубометров грунта на железнодорожный путь и контактную сеть. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.

Движение на участке организовано по одному пути в обе стороны. Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в угоне автомобиля.

Видео: Telegram / Сочи Официальный

Теги: поезда, северо-кавказская железная дорога, сочи, сход грунта
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии