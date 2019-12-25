Движение поездов на участке "синей" ветки метро Петербурга временно остановили

О состоянии пассажира не сообщается.

В метрополитене Петербурга приостановили движение поездов на участке от станции "Невский проспект" до "Купчино". Об этом днем 30 марта сообщила пресс-служба городской подземки.

В 14:10 на пути на станции "Электросила" упал человек. Детали произошедшего пока неизвестны.

В начале марта все станции "зеленой" ветки метрополитена Петербурга закрыли на вход из-за задымления в перегоне. Пассажирам пришлось пользоваться наземным транспортом, однако дополнительные автобусы решили не запускать, так как закрытие длилось всего 13 минут.

Фото: Piter.TV