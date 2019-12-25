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Движение поездов на участке "синей" ветки метро Петербурга временно остановили
Сегодня, 14:18
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nadezhda_sib

Движение поездов на участке "синей" ветки метро Петербурга временно остановили

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О состоянии пассажира не сообщается.

В метрополитене Петербурга приостановили движение поездов на участке от станции "Невский проспект" до "Купчино". Об этом днем 30 марта сообщила пресс-служба городской подземки.

В 14:10 на пути на станции "Электросила" упал человек. Детали произошедшего пока неизвестны.

В начале марта все станции "зеленой" ветки метрополитена Петербурга закрыли на вход из-за задымления в перегоне. Пассажирам пришлось пользоваться наземным транспортом, однако дополнительные автобусы решили не запускать, так как закрытие длилось всего 13 минут. 

Фото: Piter.TV

Теги: метро, падение пассажира, синяя ветка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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