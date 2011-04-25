Движение по трассе "Скандинавия" на 114-м километре 21 ноября временно перекроют

Ограничения связаны с переустройством электросетей.

В воскресенье, 21 ноября, движение по трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти планируют кратковременно ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Полностью прекратится движение на 114 километре дороги с 14:00 до 15:00 четыре раза по 5 минут. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка федеральной трассы и переустройством электросетей.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов и быть внимательными.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленинградской области велосипедистка погибла под колесами легковушки.

Фото: Piter.tv