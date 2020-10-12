Движение по трассе М-10 в Любани восстановили

Авария произошла накануне вечером.

Участок трассы М-10 в Любани (Ленобласть) снова открыт для движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Водители свободно проезжают в каждом направлении с 06:45.

Авария произошла накануне вечером. Грузовик Volvo врезался в надземный пешеходный переход, и он обрушился на проезжую часть. Водитель пострадал, а спасателям всю ночь пришлось ликвидировать последствия ДТП.

Разрушенная конструкция была демонтирована, проезжая часть расчищена, поврежденные автомобили эвакуированы.

Видео: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"