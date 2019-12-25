Движение по трассе "Кола" перекроют из-за разводки Ладожского моста

Ограничение будет действовать в течение 15 минут.

В четверг, 10 сентября, движение на федеральной трассе "Кола" будет перекрыто на 15 минут в связи с разводкой Ладожского моста в Кировском районе 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение будет действовать с 10:00 до 10:45 из-за прохода вниз по течению реки баржебуксирного состава "Барс", "ВЭШ-97037", "Рейдовый-210", максимальный высотный габарит которого составляет 24 метра.

Специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" призывают автолюбителей учесть разводку моста при планировании маршрута.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг участок КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад