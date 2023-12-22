Движение по тоннелю дамбы затруднено из-за ДТП

На внутреннем кольце КАД опрокинулся прицеп грузового автомобиля.

Движение транспорта по тоннелю дамбы Петербурга затруднено из-за ДТП. Об этом сообщили в ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

Авария произошла сегодня, 6 марта, в 14:43. На внутреннем кольце КАД опрокинулся прицеп грузового автомобиля. В связи с этим движение осуществляется только по левой полосе.

Будьте внимательны и осторожны! Следуйте указаниям на информационных табло. Возможно образование затора. Пресс-служба Дирекции КЗС

В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее мы писали, что с 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд.

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Фото: Piter.tv