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Движение по тоннелю дамбы затруднено из-за ДТП
Сегодня, 16:29
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Движение по тоннелю дамбы затруднено из-за ДТП

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На внутреннем кольце КАД опрокинулся прицеп грузового автомобиля.

Движение транспорта по тоннелю дамбы Петербурга затруднено из-за ДТП. Об этом сообщили в ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

Авария произошла сегодня, 6 марта, в 14:43. На внутреннем кольце КАД опрокинулся прицеп грузового автомобиля. В связи с этим движение осуществляется только по левой полосе. 

Будьте внимательны и осторожны! Следуйте указаниям на информационных табло. Возможно образование затора.

Пресс-служба Дирекции КЗС

В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты следования. 

Ранее мы писали, что с 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд.

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Фото: Piter.tv

Теги: движение по тоннелю дамбы, дороги, дтп, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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