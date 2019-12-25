  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по новой развязке ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в сентябре
Сегодня, 16:52
101
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Движение по новой развязке ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в сентябре

0 0

В настоящее время на новой развязке работают 128 рабочих, 20 инженерно-технических специалистов и 25 единиц техники.

В сентябре в Петербурге запустят движение по новой развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. 

Развязка существенно упростит движение по улицам Савушкина и Планерной, также избавит город от ежедневных пробок перед развязкой с Богатырским проспектом.

В перспективе, после выполнения пробивки Шуваловского проспекта до Приморского шоссе, она создаст дополнительный выезд в северную часть города. А также обеспечит транспортную связь с "Лахта Центром" – скоро там будет трудиться более 15 тысяч человек.

Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

В настоящее время на новой развязке работают 128 рабочих, 20 инженерно-технических специалистов и 25 единиц техники. Соколов поблагодарил всех, кто принимал участие в создании развязки. 

Ранее мы писали, что Петербург получит 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Витебской развязки.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов

Теги: зсд, развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии