На реконструкцию путепровода потратили 415,8 млн рублей.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что на Гореловском путепроводе перезапустят движение по новому участку пути. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что работы стартовали в 2018 году. Заказчиком выступил СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Проект реализовала компания ООО "СК "Орион плюс".

Реконструкции путепровода обошлась в 415,8 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что более 50 дополнительных электричек из Петербурга запустят со 2 июля.

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