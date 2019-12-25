Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что на Гореловском путепроводе перезапустят движение по новому участку пути. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Напомним, что работы стартовали в 2018 году. Заказчиком выступил СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Проект реализовала компания ООО "СК "Орион плюс".
Реконструкции путепровода обошлась в 415,8 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что более 50 дополнительных электричек из Петербурга запустят со 2 июля.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все