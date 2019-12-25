Электрички пустят по самым популярным направлениям, таким как Балтийский и Финский вокзалы.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что более 50 дополнительных электричек из Петербурга запустят со 2 июля. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Отмечается, что дополнительные электрички запустят по самым популярным направлениям.Например, Балтийский и Финский вокзалы.

В Комитете по транспорту отметили, что размеры движения пригородных поездов в целом по компании будут увеличены.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.

Фото:Piter.TV