Движение по нескольким улицам Петербурга закроют и ограничат в начале мая

Самые длительные работы будут на Красногвардейском переулке.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу в начале мая.

С 1 мая по 29 июня будет закрыто движение Красногвардейскому переулку от набережной Чёрной речки до Кантемировской улицы в связи с прокладкой инженерных сетей. С 4 по 8 мая по этой же причине — по Днепропетровской улице от набережной Обводного канала до Роменской улицы.

С 1 по 3 мая движение ограничат на пересечении Профессора Попова и улицы Даля, с 8 по 10 мая — на перекрестке Песочной набережной и улицы Даля.

С 3 по 30 мая — по набережной Обводного канала у Парфеновской улицы. Там будут проводить дорожные работы. С 3 по 8 мая водителям будет не проехать по улице Красуцкого у Парфёновской улицы.

С полным перечнем ограничений вы можете ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юге КАД в ночь с 30 апреля на 1 мая полностью перекроют движение.

Фото: Piter.TV