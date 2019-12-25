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Стало известно, какому транспорту будет разрешено движение во время ралли в Выборге
Сегодня, 17:27
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lizapoluda

Стало известно, какому транспорту будет разрешено движение во время ралли в Выборге

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Также некоторые ограничения не будут действовать во время строительства путепровода в Каменногорске.

Как мы писали ранее, в связи с ремонтом путепровода в Каменногорске и проведением чемпионата Ленинградской области по ралли на нескольких региональных трассах Выборгского района будет ограничено движение. Об этом напоминает пресс-служба районной администрации со ссылкой на областное правительство.

Дорожный комитет региона уже опубликовал соответствующие приказы.

Отметим, что в Каменногорске запрет не распространятся на строительную технику, необходимую для ремонта. При проведении ралли по трассам смогут проехать на транспортные средства организаторов, сотрудников полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и скорой медицинской помощи.

О том, на каких именно участках будет закрыт проезд, читайте в нашем материале.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область, ограничение движения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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