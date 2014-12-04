Дополнительные троллейбусы вышли на маршрут №46 до ЖК "Солнечный город"

Максимальный интервал движения в будние дни составит 8 минут.

На троллейбусный маршрут №46 в Петербурге вышли дополнительные транспортные единицы. Как сообщает пресс-служба городского Комтранса, время ожидания пассажиров на остановках теперь заменено сократится.

Так, 2 дополнительных троллейбуса начали курсировать на участке между страницей метро "Ленинский проспект" и ж/д платформой Сергиево. Таким образом чиновники намерены улучшить транспортную доступность ЖК "Солнечный город".

По данным ведомства, новый интервал движения троллейбусов составит всего 7–8 минут.

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Фото: Комитет по транспорту Петербурга