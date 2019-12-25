В Петербурге коммунальные службы начали убирать осенние листья

Опавшие листья собираются подметально-уборочными машинами в процессе чистки дорожного полотна.

Коммунальные службы Петербурга начали уборку осенних листьев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Опавшие листья собираются подметально-уборочными машинами в процессе чистки дорожного полотна. На прошлой неделе их было не так много, объем собранного мусора остался в пределах нормы – 844 кубометра вывезено на полигон, смет с автомобильных дорог составил 1162 тонны.

Поливомоечная техника на прошлой неделе использовала 32 тысячи кубометров воды, чтобы смыть грязь и песок с асфальта. На отдельных участках, где бензин, масляные пятна и продукты от выхлопов просто так вода не берет, дорожники потратили 12 тысяч литров специального шампуня. Почти 1600 кубометров мусора вывезли грузовики садово-парковых предприятий с территорий зеленых зон.

С утра 3 октября на улицы Петербурга вышли 559 единиц техники дорожных предприятий и 898 специалистов ручной уборки. На аллеях, в парках и скверах дорожки чистят 272 машины, ухаживают за зелеными насаждениями 939 садовников.

Ранее стало известно, что Петербург уже готовится к зимней уборке.

Фото: Piter.tv