Движение поездов по красной линии восстановили

Движение поездов происходит в обычном режиме.

В понедельник вечером, 13 декабря, на участке "Проспект Ветеранов - Нарвская" восстановили движение поездов в обычном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале "Метро Петербурга".

Напомним, что по данным "Метро Петербурга", это произошло по техническим причинам.

До 24 декабря ограничат движение по улице Адмирала Черокова. С 14 по 30 декабря ограничивается движение транспорта по Грузовому проезду от проспекта Девятого Января до Софийской улицы. На участке будут прокладывать канализацию.

Фото: Piter.tv