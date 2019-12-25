До 24 декабря ограничат движение по улице Адмирала Черокова

С 14 по 30 декабря ограничивается движение транспорта по Грузовому проезду от проспекта Девятого Января до Софийской улицы. На участке будут прокладывать канализацию.

В Петербурге автомобилистам рассказали о планируемых ограничениях дорожного движения. Об этом сообщили 13 декабря в Государственной административно-технической инспекции.

С 14 по 30 декабря ограничивается движение транспорта по Грузовому проезду от проспекта Девятого Января до Софийской улицы. На участке будут прокладывать канализацию, ограничения будут поэтапными.

С 15 по 24 декабря приостанавливается движение по улице Адмирала Черокова от улицы Лётчика Тихомирова до проспекта Героев. Такие меры приняты в связи с работами по прокладке водопровода.

В этот же период, 15 по 24 декабря, движение по Черниговской улице у дома 8 будет ограничено. Специалисты будут прокладывать электрокабель.

Ранее на участке "Проспект Ветеранов - Нарвская" увеличили интервал движения.

Фото: Piter.tv