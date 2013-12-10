Движение по петербургской дамбе будет ограничено до 13 ноября

Автомобили временно не смогут проехать по правой полосе на участке 138-139-й км.

В период с 7 по 13 ноября на петербургской дамбе будут действовать временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Для автомобилистов временно закроют проезд по внутреннему кольцу КАД (Невская сторона). Там нельзя будет проехать по правой полосе на участке со 138 по 139-й км. Ещё одна права полоса будет закрыта на внешней (Финской) стороне. Речь идёт об участке со 130 по129 км.

В КЗС просят извинения за неудобства и напоминают водителям о необходимости заранее планировать маршрут в связи с ограничениями

Ранее мы сообщили о том, что петербургский общественный транспорт подготовили к холодам.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"