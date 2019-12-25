Движение на участке Кондратьевского проспекта закроют до середины января

Граждан просят обратить внимание на то, что маршруты общественного транспорта тоже временно изменятся.

Движение по Кондратьевскому проспекту закрывается на 2 месяца из-за ремонта дорожного покрытия в зоне трамвайных путей. Ограничения коснутся только направления движения от улицы Ватутина до Арсенальной улицы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Работы завершатся 13-го января 2022 года. Их будет вести АО "НИК". Работы изменят маршруты общественного транспорта.

Кроме того, с 13 ноября по 12 декабря из-за ремонта в зоне трамвайных путей ограничат движение по Большому Сампсониевскому от Боткинской улицы до Финляндского проспекта.

С 13 по 26 ноября "Водоканал" будет прокладывать инженерные сети на 14-15 линии В.О. от Малого проспекта до Камской улицы. Движение будет ограничено.

Ранее ГАТИ возбудила дело в отношении "Ленэнерго" за самовольные работы на Елагином острове.

Фото: Piter.TV