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Движение на участке Кондратьевского проспекта закроют до середины января
Сегодня, 13:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение на участке Кондратьевского проспекта закроют до середины января

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Граждан просят обратить внимание на то, что маршруты общественного транспорта тоже временно изменятся.

Движение по Кондратьевскому проспекту закрывается на 2 месяца из-за ремонта дорожного покрытия в зоне трамвайных путей. Ограничения коснутся только направления движения от улицы Ватутина до Арсенальной улицы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Работы завершатся 13-го января 2022 года. Их будет вести АО "НИК". Работы изменят маршруты общественного транспорта.

Кроме того, с 13 ноября по 12 декабря из-за ремонта в зоне трамвайных путей ограничат движение по Большому Сампсониевскому от Боткинской улицы до Финляндского проспекта. 

С 13 по 26 ноября "Водоканал" будет прокладывать инженерные сети на 14-15 линии В.О. от Малого проспекта до Камской улицы. Движение будет ограничено. 

Ранее ГАТИ возбудила дело в отношении "Ленэнерго" за самовольные работы на Елагином острове. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, дорожные работы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Сегодня 14:04


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