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Движение по Яхтенной улице закроют до весны
Сегодня, 10:27
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nadiputintseva
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Движение по Яхтенной улице закроют до весны

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Проезд перекроют до конца марта из-за прокладки труб.

С 19 февраля в Санкт-Петербурге ограничат движение по Яхтенной улице. Как сообщают в пресс-службе ГАТИ, проезд для автотранспорта закроют до 25 марта.

Данные неудобства для водителей связаны с тем, что на улице будут прокладывать газопровод. Водителей попросили быть внимательнее на участке от Богатырского проспекта до улицы Оптиков.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что из-за ремонта с 17 февраля в городе перекроют несколько дорог. Схема движения изменится на Крупской, Прожекторной, на набережной реки Карповки, а также на Славе.

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Теги: дорожные новости спб , изменения в движении , новости спб
Категории: Новости СПб

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