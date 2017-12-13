Движение по Яхтенной улице закроют до весны

Проезд перекроют до конца марта из-за прокладки труб.

С 19 февраля в Санкт-Петербурге ограничат движение по Яхтенной улице. Как сообщают в пресс-службе ГАТИ, проезд для автотранспорта закроют до 25 марта.

Данные неудобства для водителей связаны с тем, что на улице будут прокладывать газопровод. Водителей попросили быть внимательнее на участке от Богатырского проспекта до улицы Оптиков.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что из-за ремонта с 17 февраля в городе перекроют несколько дорог. Схема движения изменится на Крупской, Прожекторной, на набережной реки Карповки, а также на Славе.