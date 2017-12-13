С 17 февраля в Петербурге перекроют несколько дорог из-за ремонта

Ограничение движения ожидается в разных частях Санкт-Петербурга.

В Петербурге с 17 февраля вводятся новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

До 26 февраля коммунальные службы перекроют проезд от улицы Бабушкина до Ткачей. От Ткачей до Крупской движение будет ограничено. На территории проезжей части проведут работы по укладке газопровода.

На Прожекторной улице поменяют водопроводную сеть. В связи с этим перекроют пространство от Морского до Константиновского проспекта. Тут ремонт продлится до 3 марта.

До 10 марта дорожные работники ограничат проезд по набережной реки Карповки. Мера коснется территории от улицы Даля до Барочной. Чуть дольше продлится замена коммуникаций от Барочной улицы до Профессора Попова. Водители не смогут проехать по 15 сентября включительно.

По 23 марта продлится прокладка инженерных сетей около перекрестка Седова и бульвара Красных Зорь. Там также ожидается ограничение движения.

