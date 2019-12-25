Движение по Русановской улице закроют с 20 июня на неделю

Водителям предлагают объезжать участок по Новосаратовской и Приневской улицам с выездом на Октябрьскую набережную.

Проезд по Русановской улице в Невском районе Петербурга будет закрыт на неделю из-за строительства автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В Невском районе идет строительство автодороги от Октябрьской набережной до Новосаратовской улицы, также будет построен мост через реку Утка. В связи с проведением работ по переносу инженерных систем, проезд по Русановской улице будет закрыт с 20 по 27 июня. Водителям предлагают объезжать участок по Новосаратовской и Приневской улицам с выездом на Октябрьскую набережную.

Работы планируется провести в два этапа. Сначала специалисты перенесут тепловую сеть у дома на Октябрьской набережной, 118к1Б, а также на подходе к мосту через реку Утка. На втором этапе работы пройдут у домов по адресу Октябрьская набережная, 118к3 и 118к2.

Ранее мы сообщили о том, что на три дня ограничат движение транспорта по боковому проезду Суздальского проспекта.

Фото: Piter.TV