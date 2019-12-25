На три дня ограничат движение транспорта по боковому проезду Суздальского проспекта

В Калининском районе продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим с 20 по 23 июня ограничивается движение транспорта по боковому проезду Суздальского проспекта. Речь идет об участке от улицы Демьяна Бедного до Светлановского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 20 июня ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов от Лабораторной улицы до Замшиной улицы. Кроме того, с 20 по 21 июня будет закрыт проезд по проспекту Металлистов от Замшиной улицы до Пискаревского проспекта.
Объезд: Пискаревский проспект, Полюстровский проспект, Замшина улица, проспект Маршала Блюхера, Лабораторная улица, Кондратьевский проспект, ул. Васенко.
Пресс-служба ГАТИ
С 20 июня по 18 июля на проспекте Науки специалисты будут выполнять работы по модернизации светофора. Поэтому на перекрестке с улицей Бутлерова ограничат проезд.
Ранее мы писали, что до 14 июля закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки.
Фото: Pxhere
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