Также по 12 мая ограничено движение по проспекту Ветеранов.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что движение по Московскому проспекту до весны из-за ремонтных работ. Об этом сообщает государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Ограничения вступают в силу с 13 февраля, они продлятся до 30 марта.

"На этом участке ассоциация "Невский Свет" будет производить работы по реконструкции наружного освещения", —сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения также коснутся участка от проспекта Маршала Жукова до улицы Козлова . Там Водоканал продолжает работы по прокладке водопровода. Ограничения продлтся до 12 мая.

Ранее мы сообщали о том, что "Ласточки" и "Аллегро" в мае будут ездить по измененному расписанию.

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