Движение по Манежной площади ограничат из-за съемки фильма "Империя"

Ограничения будут действовать 28 мая с полуночи до 20:00 часов.

В субботу, 28 мая, с полуночи до 20:00 часов ограничат движение в центре Петербурга. В это время будут снимать художественный фильм "Империя", передают в пресс-службе комитета по транспорту.

В течение часа на 15 минут движение транспорта будет приостанавливаться по Манежной площади и Караванной улице от площади Белинского до Манежной площади. Остановки запрещены на это время на Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади и Итальянской улице от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы.

"Империя" — это цикл документально-игровых фильмов, рассказывающий об устройстве Российского государства.

Ранее мы сообщали, что на участке КАД между Московским и Пулковским шоссе ограничат движение. На данном участке будут красить лотки в разделительной полосе дороге.

Фото: Piter.tv

