Движение по Литейному проспекту ограничат по 10 ноября

Также с 4 октября по 2 ноября в Парголово ограничат движение по улице Шишкина.

Дорожные работы ограничат движение в центре Петербурга, а также в поселке Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 4 октября и по 10 ноября на Литейном проспекте (от Невского проспекта до Литейного моста) будут поэтапно ограничивать движение. В зоне трамвайных путей будет идти ремонт дороги.

Также с 4 октября по 2 ноября в Парголово ограничат движение по улице Шишкина. На участке от Пляжевой улицы до Ольгинской дороги будут прокладывать электрокабель.

Все этапы производства работ: https://vk.cc/c6xstr

Также в Петербурге на месяц ограничат движение по улице Профессора Попова.

Фото: Piter.tv