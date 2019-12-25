В Петербурге на месяц ограничат движение по улице Профессора Попова

Ограничения движения будет проводиться поэтапно.

С начала октября в Петербурге в силу вступает ряд новых ограничений на дорогах. О них рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 21:00 1-го октября до 06:00 5-го октября будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Карповки от Карповского моста по направлению к Геслеровскому мосту. На участке будут прокладывать газопровод.

Также с 1 октября по 6 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по улице Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекте. Там будет идти ремонт дорожного покрытия.

Почти на 2 месяца ограничат движение по проспекте Солидарности от улицы Дыбенко до улицы Подвойского. Меры связаны с ремонтом дороги в зоне трамвайных путей с 1 октября по 20 декабря.

Кроме того, аналогичный ремонт пройдет во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека от Купчинской до Бухарестской. Ограничения будут действовать с 1 октября по 27 декабря.

На севере Петербурга ремонт в зоне трамвайных путей повлияет на движение транспорта по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта с 1 октября по 27 декабря.

Со всеми ограничениями движения можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.TV