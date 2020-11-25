Движение по Колтушскому шоссе в сторону Петербурга переключили на временную дорогу

Изменения продлятся до середины октября этого года.

В ночь на 13 августа сотрудники дорожных служб переключили полосу движения в сторону Петербурга на временную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Изменения затронули около километра пути на отрезке от Суоранды до перекрёстка с Голландской улицей, которые продлятся до середины октября этого года. На данном участке специалисты планируют провести ряд работ для переустройства инженерных сетей — водопровода, электричества, газопровода и канализации.

Реконструкция участка Колтушского шоссе от кольцевой автодороги до поворота к Суоранде необходима, чтобы убрать "бутылочное горлышко" на въезде в город. Вместо старой двухполосной дороги появится современная четырехполосная магистраль с искусственным освещением и тротуарами для пешеходов.

Ранее губернатор Ленобласти поделился новыми подробностями разработки второй кольцевой автодороги.

Фото: Piter.tv