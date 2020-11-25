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Движение по Колтушскому шоссе в сторону Петербурга переключили на временную дорогу
Сегодня, 19:23
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Движение по Колтушскому шоссе в сторону Петербурга переключили на временную дорогу

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Изменения продлятся до середины октября этого года.

В ночь на 13 августа сотрудники дорожных служб переключили полосу движения в сторону Петербурга на временную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

Изменения затронули около километра пути на отрезке от Суоранды до перекрёстка с Голландской улицей, которые продлятся до середины октября этого года. На данном участке специалисты планируют провести ряд работ для переустройства инженерных сетей — водопровода, электричества, газопровода и канализации. 

Реконструкция участка Колтушского шоссе от кольцевой автодороги до поворота к Суоранде необходима, чтобы убрать "бутылочное горлышко" на въезде в город. Вместо старой двухполосной дороги появится современная четырехполосная магистраль с искусственным освещением и тротуарами для пешеходов.

Ранее губернатор Ленобласти поделился новыми подробностями разработки второй кольцевой автодороги.

Фото: Piter.tv

Теги: движение, колтушское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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