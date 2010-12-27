Съемки фильма ограничат движение по Исаакиевской площади

Автомобилисты не смогут проехать с вечера вторника до утра среды.

Съемки художественного фильма "Номер 1" ООО "ЭмоушенПикчерз" ограничат движение транспортных средств на Исаакиевской площади. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобилисты не смогут проехать по площади с 21:00 16 июля до 10 утра 17 июля.

Также будет ограничено движение из-за фестиваля "Фонтанка-SUP". С 21:00 18 июля до 23 часов 20 июля нельзя будет проехать вдоль Марсова поля, а с 21:00 18 июля до 6 утра 21 июля — по набережной реки Мойки на участке от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. Кроме того, с 22 часов 16 июля до 21:00 18 июля по этим адресам нельзя будет останавливаться.

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