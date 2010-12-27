Движение по Индустриальному проспекту будет ограничено весь август

Также в августе движение ограничат на 2-й Советской улице и Бухарестской улице.

Во вторник, 30 июля, ГАТИ сообщило о том, что в течение всего августа на Индустриальном проспекте будут вестись работы по прокладке инженерных сетей.

В связи с этим в силу вступят дорожные ограничения. С 1 по 31 августа его ограничат на участке Индустриального проспекта от Лапинского проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Съезд с Индустриального проспекта на Лапинский проспект закроют. Подрядчиком выступает АО "ПО "Возрождение".

Со 2 по 25 августа отремонтируют дорожное покрытие на 2-й Советской улице. Первый участок - от Лиговского проспекта до проспекта Бакунина, без перекрестка с Суворовским проспектом - будет недоступен со 2 августа по 15 августа.

Также ремонт дорожных работ пройдет и на Бухарестской улице от проспекта Славы до улицы Димитрова, включая перекресток с Южным шоссе. Его закроют для движения 17, 18, 24 и 25 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по Благовещенскому мосту ограничат на три недели.

Фото: vk.com/spb_today