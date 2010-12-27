Движение по Благовещенскому мосту ограничат на три недели

Ремонтные работы будут проходить с 31 июля по 20 августа.

Во вторник, 30 июля, на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили об ограничении движения на Благовещенском мосту, где начнется ремонт дорожного покрытия.

Ремонтные работы будут проводиться с 31 июля по 20 августа 2019 года. На сайте Комитета выложили схему ограничений:

- с 31 июля по 4 августа будут закрыты для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;

- с 5 по 9 августа нельзя будет проехать по двум левым полосам по направлению движения в сторону площади Труда;

- с 10 по 14 августа ограничат движение двух правых полос в сторону Васильевского острова;

- с 15 по 20 августа будут закрыты для проезда две правые полосы при движении к площади Труда.

Дополнительные ограничения будут введены на подъезде к Благовещенскому мосту на площади Труда у дома № 2:

- с 31 июля по 4 августа закроют для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;

- с 10 по 14 августа ограничения коснутся двух правых полос в сторону Васильевского острова.

Схему объезда транспортных средств опубликовали на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Фото: Pixabay