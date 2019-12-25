Движение по Цимбалинскому путепроводу ограничили из-за ремонта

Помимо прочего на объекте удаляют вандальные надписи и ремонтируют перила.

Движение по Цимбалинскому путепроводу в Петербурге частично ограничили из-за проведения ремонтных работ, сообщил "Интерфакс".

Сообщается, что на объекте чистят подферменные площадки, короба опорных частей и продольные балки. Помимо прочего на удаляют вандальные надписи и ремонтируют перила, а также убирают проезжую часть и ремонтируют дорожное ограждение.

Уточняется, что на мосту действует одностороннее движение из Невского района во Фрунзенский район. Со стороны Невского района установили знаки, ограничивающие массу на 3.5 тонны и ограничивающие высоту на 3.6 метра. Со стороны Фрунзенского района въезд запрещен.

Ранее мы писали, что три трамвая изменят маршрут до середины июня из-за работ на Среднеохтинском.

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