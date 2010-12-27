На Большом Обуховском мосту закрываются на ремонт две полосы движения

Работы продлятся до октября месяца.

На Большом Обуховском мосту начинаются работы по замене деформационного шва. В связи с этим рабочие перекроют две полосы движения по внешнему кольцу КАД до октября месяца. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этом месте будут установлены предупреждающие знаки. Кроме того, движение по оставшимся полосам ограничат до 50 км/ч.

Ранее мы писали, что участок Дальневосточного проспекта‍ будет недоступен для автомобилистов с 8 по 22 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"