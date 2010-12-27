Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Большом Обуховском мосту закрываются на ремонт две полосы движения
Сегодня, 11:37
0
Alena_Zinovieva
254

На Большом Обуховском мосту закрываются на ремонт две полосы движения

0
 
 

Работы продлятся до октября месяца.

На Большом Обуховском мосту начинаются работы по замене деформационного шва. В связи с этим рабочие перекроют две полосы движения по внешнему кольцу КАД до октября месяца. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этом месте будут установлены предупреждающие знаки. Кроме того, движение по оставшимся полосам ограничат до 50 км/ч.

Ранее мы писали, что участок Дальневосточного проспекта‍ будет недоступен для автомобилистов с 8 по 22 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: большой обуховский мост , ограничение в движении спб , ремонтные работы
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5