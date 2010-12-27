Участок Дальневосточного проспекта‍ будет недоступен для автомобилистов с 8 по 22 августа

На две недели закрывается дорога от улицы Дыбенко до улицы Антонова-Овсеенко.

Участок Дальневосточного проспекта‍ от улицы Дыбенко до улицы Антонова-Овсеенко закрывается на две недели. Ремонтные работы по обустройству временной дороги будут вестись с 8 по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, до 25 августа автомобилисты не смогут проехать около дома №8 по улице Дыбенко. На этом участке будут устанавливать временное ограждение.

Ранее мы писали, что по Лермонтовскому проспекту и набережной канала Грибоедова с 6 августа ограничат движение.

Фото: Piter.TV