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Участок Дальневосточного проспекта‍ будет недоступен для автомобилистов с 8 по 22 августа
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva
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Участок Дальневосточного проспекта‍ будет недоступен для автомобилистов с 8 по 22 августа

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На две недели закрывается дорога от улицы Дыбенко до улицы Антонова-Овсеенко.

Участок Дальневосточного проспекта‍ от улицы Дыбенко до улицы Антонова-Овсеенко закрывается на две недели. Ремонтные работы по обустройству временной дороги будут вестись с 8 по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, до 25 августа автомобилисты не смогут проехать около дома №8 по улице Дыбенко. На этом участке будут устанавливать временное ограждение.

Ранее мы писали, что по Лермонтовскому проспекту и набережной канала Грибоедова с 6 августа ограничат движение.

Фото: Piter.TV

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Теги: дальневосточный проспект , ограничение в движении , ремонтные работы
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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