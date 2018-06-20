Движение на Вантовом мосту ограничат на выходные

На участке дороги будут вестись работы по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва.

Движение на Большом Обуховском (Вантовом) мосту ограничат в ближайшие выходные. Транспорт сможет проехать только по двум полосам на 57 км внутреннего кольца КАД. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 00:00 27 апреля до 7 утра 29 апреля на участке дороги будут вестись работы по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва. В этот период времени перекроют первую и вторую полосу, а также полосу безопасности. Максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч.

На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие элементы. Информацию о перекрытии полос выведут на табло.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"