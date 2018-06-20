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Движение на Вантовом мосту ограничат на выходные
Сегодня, 11:14
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Alena_Zinovieva

Движение на Вантовом мосту ограничат на выходные

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На участке дороги будут вестись работы по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва.

Движение на Большом Обуховском (Вантовом) мосту ограничат в ближайшие выходные. Транспорт сможет проехать только по двум полосам на 57 км внутреннего кольца КАД. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 00:00 27 апреля до 7 утра 29 апреля на участке дороги будут вестись работы по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва. В этот период времени перекроют первую и вторую полосу, а также полосу безопасности. Максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч.

На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие элементы. Информацию о перекрытии полос выведут на табло.

Ранее мы писали, что репетиции парада ко Дню победы ограничат движение в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Теги: кад, ограничение движения, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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