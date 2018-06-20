Репетиции парада ко Дню победы ограничат движение в центре Петербурга

Движение для транспорта будет перекрыто с 15 до 17 часов 26 и 30 апреля и с 9 до 13 часов 7 и 9 мая.

Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение транспорта в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Движение будет недоступно с 15 до 17 часов 26 и 30 апреля и с 9 до 13 часов 7 и 9 мая. Для общественного транспорта и автомобилистов перекроют Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, участок Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта и Адмиралтейскую набережную.

Также с 15 до 17 часов 26 и 30 апреля и с 9 до 13 часов 7 мая и с 16 часов 8 мая до 13 часов 9 мая будет прекращено движение по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной реки Мойки от Невского до дома №22 по Миллионной улице. Кроме того, транспорт не сможет проехать по Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

Ранее мы писали, что троллейбус №26 изменит маршрут в период майских праздников.

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