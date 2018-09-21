Движение по Богатырскому проспекту откроют в августе

Город пустит автомобилистов на Богатырский проспект уже в августе.

Чиновники открывают движение по Богатырскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Водители снова смогут проехать по трассе уже в августе этого года. Доступ для транспортных средств станет доступен в рамках временной схемы.

Руководство города рассказывает, что уже в четвертом квартале 2019 года Богатырский проспект полностью вернут в эксплуатацию. А вот благоустройством прилегающей территории чиновники займутся до окончания 2020 года.

Напомним, что последним подрядчиком проекта стал "А-проект". Компания реконструировала зону от Гаккелевской до Байконурской улиц. Работы должны были завершиться в ноябре 2018-го, но сроки затянули. Ремонт на дорожном полотне приостановили из-за смены подрядчика. На данный момент мероприятия возобновлены.

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Фото: Piter.tv