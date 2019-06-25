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В Калининском районе "Хендай" опрокинулась на бок во время лобового столкновения

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Машина вылетела на встречную полосу.

Во вторник, 25 июня, в Калининском районе произошло серьезное ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Авария произошла на роспекте Маршала Блюхера.  По словам корреспондента, одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем, в результате чего легковушка "Хендай" опрокинулась на бок. 

На  месте много людей, реанимация и скорая,  количество пострадавших уточняется

сообщает корреспондент

На кадрах видно, что белая иномарка находится в ужасном состоянии. О том жив ли водитель "Хендай! никакой информации нет. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицейских

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 23:12

Достали живыми, дальше на скорой уехали

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