В Калининском районе "Хендай" опрокинулась на бок во время лобового столкновения

Машина вылетела на встречную полосу.

Во вторник, 25 июня, в Калининском районе произошло серьезное ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на роспекте Маршала Блюхера. По словам корреспондента, одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем, в результате чего легковушка "Хендай" опрокинулась на бок.

На месте много людей, реанимация и скорая, количество пострадавших уточняется сообщает корреспондент

На кадрах видно, что белая иномарка находится в ужасном состоянии. О том жив ли водитель "Хендай! никакой информации нет.

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Видео: Piter.TV