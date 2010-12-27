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Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицейских 
Сегодня, 22:36
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицейских 

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Между мужчиной и его девушкой возник конфликт.

Во вторник, 25 июня, в Московском районе петербуржец зарезал свою возлюбленную. Об этом  пишет издание "Аргументы и Факты. Санкт-Петербург". 

Как оказалось, между 39-летним мужчиной и его 18-летней девушкой возник конфликт. Петербуржец ворвался в квартиру к жертве и нанес ей около восьми ножевых ранений. Девушка скончалась на месте. 

Отметим, что мужчина решил не покидать место преступления и дождался полицию. В данный момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали подозреваемого в грабеже и серийных отравлениях москвичей.

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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Аноним
Сегодня 23:05

не надо было встречаться с такой разницей в 21 год

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