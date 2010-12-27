Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицейских 

Во вторник, 25 июня, в Московском районе петербуржец зарезал свою возлюбленную. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты. Санкт-Петербург".
Как оказалось, между 39-летним мужчиной и его 18-летней девушкой возник конфликт. Петербуржец ворвался в квартиру к жертве и нанес ей около восьми ножевых ранений. Девушка скончалась на месте.
Отметим, что мужчина решил не покидать место преступления и дождался полицию. В данный момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали подозреваемого в грабеже и серийных отравлениях москвичей.
Фото:pixabay
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не надо было встречаться с такой разницей в 21 год