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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже и серийных отравлениях москвичей

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Мужчина втирался в доверие горожан, подмешивал в газировку психотропные вещества и предлагал им выпить.

Во вторник, 25 июня, московские полицейские задержали подозреваемого в грабеже и серийных отравлениях горожан. Об этом сообщает МВД России.

По данным СМИ, молодой человек втирался в доверие москвичей, угощал их газировкой с психотропными вещества, а когда жертвы теряли сознание - грабил. Чаще всего Мурат Сабанов "охотился" на доверчивых горожан на Чистых прудах. По данным следствия, он присвоил себе чужие вещи на общую сумму в 80 тысяч рублей. Ранее 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов ранее привлекался по подозрению в грабеже.

Известно, что во время обыска в квартире подозреваемого нашли свёртки с белым порошком. Сабанов отрицает свою вину. Подозреваемый заявил, что специально ждал полицию и никуда не планировал убегать.

Следствие предполагает, что жертвами грабителя стали 24 человека.

Ранее мы сообщали о том, что "Сузуки" въехала под фуру на Витебском проспекте.

Видео: пресс-служба мвд россии 

Теги: задержали серийного отравителя, мурат сабанов, новости россии, общество, происшествия, серийный грабитель
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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