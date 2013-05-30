На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе ограничат движение с пятницы

Ремонт продлится до 15 октября.

С пятницы, 8 октября, в Петербурге ограничат движение для автомобилистов по Приморскому путепроводу, проходящему над улицей Савушкина и пересечением с Приморским шоссе, а также закроется движение по Пикалову мосту. Ограничения продлятся до 15 октября, сообщили в "Мостотресте".

Ремонтные работы на Приморском путепроводе будут проводить постепенно, поэтому и ограничения будут вводить поэтапно. Что касается Пикалова моста, то там транспорт сможет проехать только с 14 октября.

Специалисты просят принять во внимание ограничения и планировать маршрут заранее.

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Фото: gati-online.ru; Piter.tv