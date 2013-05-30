  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе ограничат движение с пятницы
Сегодня, 12:37
157
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе ограничат движение с пятницы

0 0

Ремонт продлится до 15 октября.

С пятницы, 8 октября, в Петербурге ограничат движение для автомобилистов по Приморскому путепроводу, проходящему над улицей Савушкина и пересечением с Приморским шоссе, а также закроется движение по Пикалову мосту. Ограничения продлятся до 15 октября, сообщили в "Мостотресте".

Ремонтные работы на Приморском путепроводе  будут проводить постепенно, поэтому и ограничения будут вводить поэтапно. Что касается Пикалова моста, то там транспорт сможет проехать только с 14 октября. 

Специалисты просят принять во внимание ограничения и планировать маршрут заранее. 

Ранее мы писали о топ-10 проблемных локаций и стратегии комтранса.

Фото: gati-online.ru; Piter.tv

Теги: мостотрест, ограничение движения, ремонт моста
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии